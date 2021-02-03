Полиция Петербурга проверяет смертельное ДТП на Приморском шоссе — маршрутка выехала на «встречку» и перевернулась

Полиция Петербурга проверяет смертельное ДТП на Приморском шоссе &#8212; маршрутка выехала на &#171;встречку&#187; и перевернулась
Последствия жуткого инцидента еще не до конца понятны. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В среду, 3 февраля около пяти часов вечера в Курортном районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб.

Инцидент случился около 16:45 на Приморском шоссе, примерно в 400 метрах от Солнечного. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса №305 не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и съехал в кювет.

К месту аварии уже прибыли сотрудники ДПС. По рассказам очевидцев, они вместе с проезжающими мимо водителями пытались приподнять автобус, чтобы помочь человеку, которому придавило голову в результате ДТП. В перевернувшейся маршрутке пострадали, по данным петербургского ГУ МВД, четыре человека, еще один погиб. Проводится доследственная проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Суздальском проспекте таксист врезался в дорожный знак.

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