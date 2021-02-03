На Суздальском таксист снес дорожный знак

Таксист не справился с управлением машины. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Таксист не справился с управлением машины. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением автомобиля.

На Суздальском проспекте сегодня, 3 февраля, произошла жесткая авария с участием такси. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели отмечают, что автомобиль «не вошел» в карман в Суздальском проспекте. В результате машина врезалась в дорожный знак, который теперь «сломался».

Непонятно, что стало причиной инцидента – возможно, таксист не справился с управлением автомобиля. Не сообщается, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

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