Мертвую москвичку пять часов искали в заваленной мусором квартире

Женщину завалило отходами в собственной квартире. Об инциденте стало известно после жалоб соседей на неприятный запах.

В Москве полицейские более пяти часов копались в мусоре, чтобы найти тело погибшей пенсионерки. Женщину завалило отходами в собственной квартире. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Все случилось в доме на Живописной улице. Жильцы пожаловались на неприятный запах, после чего на место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов. Они вскрыли дверь и обнаружили в квартире огромное количество мусора. Тело женщины нашли только спустя пять часов.

Соседи сообщили, что пенсионерка была одинокой и ее никто не навещал последние годы. Они замечали, что женщина приносит домой мусор и неоднократно жаловались на нее, но ничего не помогало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Советской улице в забитой мусором квартире сгорел мужчина. Спасатели эвакуировали 15 человек. На место происшествия прибыла скорая и спасатели.