На Советской улице в забитой мусором квартире сгорел мужчина

Пожар произошел в доме 26 по улице 5-я Советская. Фото: yandex.ru/maps

Пожар произошел в доме 26 по улице 5-я Советская. Фото: yandex.ru/maps

Утром 2 декабря в Центральном районе на 5-й Советской произошёл пожар в жилом доме. Там загорелась квартира.

Возгорание произошло в квартире № 10, дома 26 по улице 5-я Советская.

Спасатели эвакуировали 15 человек. На место происшествия прибыла скорая и спасатели.

Внутри горевшей квартиры обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Пожар ликвидирован. В квартире, где проживал погибший, обнаружены горы мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.