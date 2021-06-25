Транспортную реформу в Петербурге проведут в три этапа

Перевозчики не могут все вместе и сразу закупить и подготовить все нужные автобусы. Фото: Baltphoto

Перевозчики не могут все вместе и сразу закупить и подготовить все нужные автобусы. Фото: Baltphoto

Комитет по транспорту хочет перейти на новую модель транспортного обслуживания города на Неве в три этапа. Это начнется весной 2022 года.

Об этом сообщает Смольный. Перевозчики не могут все вместе и сразу закупить и подготовить все нужные автобусы. Именно поэтому на сайте госзакупок сейчас меняют лоты, заменяя их на новые со сдвинутыми сроками.

Так в рамках первого этапа перевозчики выведут на маршруты 800 новых машин. В следующие два этапа начнут вводиться новые маршруты или маршруты с изменением трассы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за проведения фестиваля «Алые паруса» закрыли «Адмиралтейскую». Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Помимо станции «Адмиралтейская» сегодня в девять вечера закрыли второй вестибюль станции «Невский проспект», станции «Горьковская» и «Спортивная».