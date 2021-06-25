Транспортную реформу в Петербурге проведут в три этапа

Транспортную реформу в Петербурге проведут в три этапа
Перевозчики не могут все вместе и сразу закупить и подготовить все нужные автобусы. Фото: Baltphoto

Комитет по транспорту хочет перейти на новую модель транспортного обслуживания города на Неве в три этапа. Это начнется весной 2022 года.

Об этом сообщает Смольный. Перевозчики не могут все вместе и сразу закупить и подготовить все нужные автобусы. Именно поэтому на сайте госзакупок сейчас меняют лоты, заменяя их на новые со сдвинутыми сроками.

Так в рамках первого этапа перевозчики выведут на маршруты 800 новых машин. В следующие два этапа начнут вводиться новые маршруты или маршруты с изменением трассы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за проведения фестиваля «Алые паруса» закрыли «Адмиралтейскую». Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Помимо станции «Адмиралтейская» сегодня в девять вечера закрыли второй вестибюль станции «Невский проспект», станции «Горьковская» и «Спортивная».

авьтобусы комитет по транспотру маршруты Смольный транспорт этапы


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе сгорела квартира
Транспортную реформу в Петербурге проведут в три этапа
Блинная сеть “Теремок” впервые откроет фудтрак в Петербурге
Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на пешеходов
Школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов»
Вирусолог: «дельта плюс» может вызвать в России «огромную волну ...
В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию
ЕС, США и Канада готовы пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы