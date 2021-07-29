В России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами

Юристы предупреждают, что ответственность за продажу фальшивого сертификата понесут как продавцы, так и покупатели. Фото: pixabay.com

Юристы предупреждают, что ответственность за продажу фальшивого сертификата понесут как продавцы, так и покупатели. Фото: pixabay.com

В России заблокировали почти тысячу сайтов, на которых можно было купить поддельные сертификаты о прививке от ковида.

В Роскомнадзоре отметили, что с начала 2021 года удалили 976 интернет-страниц. Большая часть пришлась на июль — удалили 934 ресурса. В июне около 30. Об этом сообщают «Известия».

Под закрытие попали как сайты в сети, так и разные страницы в социальных сетях. Ведомство мониторит сообщества и личные аккаунты.

Юристы предупреждают, что ответственность за продажу фальшивого сертификата понесут как продавцы, так и покупатели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские власти рассказали, кто первым получит «Спутник Лайт». Во вторник на петербургскую фармбазу поступила первая партия «Спутника Лайт» — 39,3 тысячи комплектов доз. Сегодня ее развозят в 100 пунктов вакцинации.