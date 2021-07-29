В Италии сообщили о четвертой волне коронавируса

В Италии сообщили о четвертой волне коронавируса
Накануне зарегистрировали подъем на более 60% случаев заражения ковидом. Фото: pixabay

В Италию пришла четвертая волна ковида. К такому выводу пришла итальянская компания Gimbe, которая занимается мониторингом коронавируса в стране.

Так, на этой неделе в Италии снова зарегистрировали рост числа смертей от ковида. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в Италии только уменьшался. Накануне зарегистрировали подъем на более 60% случаев заражения ковидом. Почти на 15% стало больше количество пациентов, госпитализированных в больницы страны. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Однако сейчас нагрузка на стационары Италии остается незначительной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии зафиксировали стремительный рост заражений коронавирусом. В последнее время чаще всех этим вирусом молодые. Заметный рост заражений наблюдается по всей стране, отметил Брузаферро.

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