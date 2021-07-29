В Петербурге могут открыть дополнительные станции метро в 2024 году

Но для этого нужна поддержать федеральных властей, так как средств из городского бюджета не хватает.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что есть вероятность открытия дополнительных станций метро в 2024 году, но для этого потребуется финансовая поддержка из федерального бюджета. Об этом он заявил в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале 78.

Политик отметил, что ситуацию со строительством метро осложнило предбанкротное состояние АО «Метрострой». Беглов напомнил, что в городе создали новую компанию – «Метрострой Северной столицы», но впереди еще много технических вопросов.

Известно, что губернатор попросил выделить 97 млрд рублей для приобретения 950 вагонов метро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у метро «Приморская» появится еще один прививочный шатер.