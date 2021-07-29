У метро «Приморская» появится еще один прививочный шатер

После выходных возле станции метро «Приморская» откроют второй в Петербурге уличный шатер для вакцинации от коронавируса.

Об этом 29 июля сообщает петербургский комитет по здравоохранению. Прививочный шатер развернут у метро «Приморская». Открытие запланировано на начало следующей недели.

В день медики смогут вакцинировать около 100 человек. Предварительная запись для вакцинации в шатре не потребуется — пройти туда можно в порядке живой очереди.

Напомним, первый прививочный шатер открылся в парке 300-летия во вторник, 27 июля. Его расположили на Центральной аллее рядом со входом в парк. Пункт вакцинации будет работать каждый день с 13 до 19 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Галерее» откроют крупнейший пункт вакцинации от COVID-19. Медики нового пункта вакцинации смогут прививать около 1000 человек в день.