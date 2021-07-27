Прививочный шатер открылся в парке 300-летия Петербурга: фоторепортаж Gazeta.SPb

Прививочный шатер открылся в парке 300-летия Петербурга: фоторепортаж Gazeta.SPb
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня, 27 июля, в Петербурге открылся необычный пункт вакцинации от коронавируса — прививочный шатер.

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинироваться от коронавируса теперь можно в парке 300-летия Петербурга. Прививочный шатер расположили на Центральной аллее рядом со входом в парк.

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Пункт вакцинации будет работать каждый день с 13 до 19 часов. Горожан прививают мобильные бригады поликлиник Приморского района. Предварительная запись для вакцинации в шатре не потребуется — пройти туда можно в порядке живой очереди.

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Одновременно в шатре смогут принять четырех пациентов. Прививки ставят два медика. В день они смогут вакцинировать до 50 человек.

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы против принудительной прививки: в Смольный передали петицию.

вакцинация от коронавируса новости СПб парк 300-летия прививочный шатер пункт вакцинации


 

Новости партнеров
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в среду прогнозируются дожди с грозами и до +30 градусов
В среду петербуржцев ждут грозы и жара до 29 градусов
Подробности ремонта в тоннеле у Гренадерского моста: фоторепортаж Gazeta.SPb
Прожиточный минимум петербуржцев увеличат в 2022 году
Партия «Родина» обвинила Смольный в препятствовании агитации в ...
Прививочный шатер открылся в парке 300-летия Петербурга: фоторепортаж Gazeta.SPb
Зараженные COVID-19 медики Петербурга жалуются на отсутствие выплат
Российский тхэквондист Ларин взял золото на Олимпиаде