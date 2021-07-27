Прививочный шатер открылся в парке 300-летия Петербурга: фоторепортаж Gazeta.SPb

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня, 27 июля, в Петербурге открылся необычный пункт вакцинации от коронавируса — прививочный шатер.

Вакцинироваться от коронавируса теперь можно в парке 300-летия Петербурга. Прививочный шатер расположили на Центральной аллее рядом со входом в парк.

Пункт вакцинации будет работать каждый день с 13 до 19 часов. Горожан прививают мобильные бригады поликлиник Приморского района. Предварительная запись для вакцинации в шатре не потребуется — пройти туда можно в порядке живой очереди.

Одновременно в шатре смогут принять четырех пациентов. Прививки ставят два медика. В день они смогут вакцинировать до 50 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы против принудительной прививки: в Смольный передали петицию.