Петербуржцы против принудительной прививки: в Смольный передали петицию

Петербуржцы против принудительной прививки: в Смольный передали петицию
В Смольный передали петицию против принудительной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Активисты доставили в Смольный петицию против принудительной вакцинации. Они считают, что принимать такое решение даже на уровне региональных властей незаконно. Документ передали губернатору Александру Беглову, городскому управлению Роспотребнадзора и Комитету по здравоохранению.

В Смольный передали петицию против принудительной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

У Смольного активисты проекта «Иммунный ответ» собрались во вторник, 27 июля. Такую же акцию провели и в других регионах.

В Смольный передали петицию против принудительной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Петицию на платформе CitizenGo подписали уже более 120 тысяч человек. Чиновникам также вручили юридическое заключение экспертов.

В Смольный передали петицию против принудительной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Президент России Владимир Путин ранее объяснял: решение о вакцинации власти регионов могут принимать самостоятельно. В Петербурге обязательную прививку для населения не вводили. При этом в июне в Северной столице правительство выпустило постановление, по которому сотрудники госучреждений должны быть привиты. В противном случае они могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты с 15 августа.

В Смольный передали петицию против принудительной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Другие организации и индивидуальные предприниматели для получения QR-кода должны вакцинировать 60% работников. Эксперты проекта считают такое решение незаконным.

В Смольный передали петицию против принудительной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

«Отдельно следует отметить, что в настоящее время официально еще не завершены клинические испытания всех используемых вакцин от COVID-19. Это означает, что степень их эффективности и безопасности, в том числе вероятность долговременных отрицательных последствий их применения, до конца не известны», — считают авторы петиции.

В Смольный передали петицию против принудительной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

По словам активистов, в некоторых городах России дошли до дискриминации непривитых людей. Некоторым из них отказывают в плановой медицинской помощи.

«Мы убеждены, что подобное не должно иметь места в Санкт-Петербурге», — заявляют активисты.

Ранее замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что вакцинация 100% персонала снизит риски закрытия фуд-кортов Петербурга.

Александр Беглов вакцинация новости СПб петиция Смольный


 

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