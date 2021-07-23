Вакцинация 100% персонала снизит риски закрытия фуд-кортов Петербурга

В Петербурге во время четвертой волны могут снова закрыть фуд-корты. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге во время четвертой волны могут снова закрыть фуд-корты. Фото: Gazeta.SPb

Петербургские фуд-корты не будут закрывать во время четвертой волны пандемии, если от коронавируса вакцинируются 100% персонала.

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что после вакцинации 100% сотрудников фуд-корты смогут приравняться к обычным ресторанам, передает «Фонтанка». В таком случае риски закрытия точек общепита в торговых центрах во время четвертой волны значительно снижаются. Напомним, что следующая волна ковида ожидается грядущей осенью.

Однако ограничения по коронавирусу будут зависеть еще и от масштабов заболеваемости. Чиновник пояснил, что предыдущие три волны были разными по динамике и нахождению на плато. Первые две по распространению были похожи на испанку, но третья уже нет, заключил Ситов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный готов возобновить работу фуд-кортов.