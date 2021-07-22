Смольный готов возобновить работу фуд-кортов

Смольный готов возобновить работу фуд-кортов
"Островам" нужно будет установить по периметру  защитные экраны. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Власти Северной столицы обсудили с предпринимателями частичное снятие ковид-ограничений. Смольный готов снова разрешить торговым центрам открыть фуд-корты и островные павильоны.

Обязательное условие — вакцинация всего персонала. Исключение — те, у кого официально был COVID-19 в последние шесть месяцев и у кого есть медотвод. Бизнесменам желательно будет получить QR-код. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Островам» нужно будет установить по периметру защитные экраны. Фуд-кортам надо тоже оградить территорию. На входе будут измерять температуру. Кафе должны будут использовать одноразовую посуду, обрабатывать всё каждые два часа.

На фуд-кортах установят камеры , которые будут транслировать обстановку в Ситуационный центр города, чтобы можно было за ними наблюдать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что управляющие ТЦ умоляют открыть фуд-корты за установку пунктов вакцинации.

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