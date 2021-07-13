Управляющие ТЦ умоляют открыть фуд-корты за установку пунктов вакцинации

Управляющий партнер компании Fort Group, занимающейся администрацией торговых центров, Максим Левченко опубликовал в социальных сетях открытое письмо.

В нем он обращается к градоначальнику Петербурга Александру Беглову и главе Роспотребнадзора Северной столицы Наталии Башкетовой.

Отмечается, что данное письмо подписали 15 человек, являющихся владельцами сетей кафе и директорами торговых центров.

В обращении они просят власти города, чтобы фуд-кортам разрешили работать на вынос и доставку. Также они хотят, чтобы была возможно открыть фуд-корты для 30−50% посетителей. При этом магазины-острова умоляют открыть, обещая соблюдать все меры безопасности.

Сообщается, что представители бизнеса гарантируют допускать к работе не менее 60% привитых сотрудников, помочь в открытии дополнительных пунктов вакцинации в торговых центра, а еще обеспечить все необходимые меры безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обсуждают идею работы фуд-кортов с официантами.