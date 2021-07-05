В Петербурге обсуждают идею работы фуд-кортов с официантами

В Петербурге обсуждают идею работы фуд-кортов с официантами
Так посетители не будут становиться в очередь и толпиться у касс. Фото: unsplash

В Северной столице бизнес предлагает фуд-кортам работать как ресторанам — с официантами. Этим предложением заинтересовался Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов предлагает, чтобы в фуд-кортах работали официанты. Так посетители не будут становиться в очередь и толпиться у касс. Будут соблюдаться все противоковидные нормы, сообщает «Петербургский дневник» .

В связи с пандемией COVID-19 фуд-корты оказались в очень сложном положении. Долгое время они были закрыты и не действовали. На какое-то время работу возобновили, но этим летом фуд-корты опять попали под эпидемиологические ограничения. Так Панов отметил, что он за то, чтобы изменить фуд-кортам формат, чтобы они вновь открылись.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в выходные Комитет по контролю за имуществом Северной столицы вместе с Роспотребнадзором и полицией провели рейды в Василеостровском и Центральном районах Петербурга.

Дмитрий Панов коронавирус официанты рестораны фуд-корты


 

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