ККИ проверил кафе и концертные площадки

ККИ проверил кафе и концертные площадки
Нарушители выплатят штрафы. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга

В выходные Комитет по контролю за имуществом Северной столицы вместе с Роспотребнадзором и полицией провели рейды в Василеостровском и Центральном районах Петербурга. Так проверили концертные площадки и рестораны на предмет соблюдения противоковидных требований. За два дня проверили семь кафе, в пяти из которых выявили нарушения.

В ресторане на Стремянной улице зафиксировано курение кальянов, персонал не использовал маски, не соблюдалось расстояние 1,5 м. между столами. В клубе на Лиговском проспекте отсутствовали QR-код и разметка, были зафиксированы и другие нарушения.

ККИ проверил три концертные площадки, расположенные на Биржевой и Кожевенной линиях. Там проводились мероприятия без согласования с Комитетом по культуре Северной столицы. Организаторы концертов не предоставили журналы измерения температуры и дезинфекции.

В помещениях посетители находились без масок. На одной площадке отсутствовала информация о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены. Билеты на концерт были без указания места.

Проведение концертов остановили, деятельность клуба и двух концертных площадок временно ограничили, помещения опечатали. Нарушители выплатят штрафы.

Нарушители выплатят штрафы. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга.
Нарушители выплатят штрафы. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ККИ прошлись по магазинам и кафе в центре Петербурга.

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