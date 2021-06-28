Сотрудники ККИ прошлись по магазинам и кафе в центре Петербурга: на Садовой опечатали ресторан

Сотрудники ККИ прошлись по магазинам и кафе в центре Петербурга: на Садовой опечатали ресторан
В Петербурге провели рейд .Фото: ККИ

В Петербурге Роспотребнадзор и правоохранители провели совместный рейд в Центральном районе города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Цель рейда была в том, чтобы проверить, как соблюдаются новые ковидные меры, установленные в Северной столице. За несоблюдение противоэпидемических мер временно остановлена работа ресторана в центре Петербурга.

В Петербурге провели рейд с целью выявления нарушителей ковидных мер. Фото: ККИ

Работники ККИ осмотрели магазины и кафе на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах, улицах Моисеенко и Восстания, 8-ой Советской и Новгородской улицах, в переулке Ульяны Громовой.

Так, в общей сложность было проверено 35 объектов. В их числе 12 магазинов, 19 предприятий общественного питания и четыре организации по предоставлению услуг.

После проверки было составлены протоколы в отношении 17 нарушителей.

Кроме того, ресторан на Садовой улице нарушал новые правила более всех. Организация пренебрегла санитайзерами, масками, разметками, измерением температуры. Помимо прочего посетители заведения курили кальян.

Тогда ККИ и Роспотребнадзору пришлось опечатать вход в ресторан. Работа организации временно приостановлена.

В Петербурге провели рейд. Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb.ru уже рассказывала, как сотрудники ККИ прошлись по летним кафе в Петербурге.

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