Сотрудники ККИ прошлись по летним кафе в Петербурге

В этом году освобождено 12 земельных участков, самовольно занятых под размещение летних кафе. Фото: пресс-служба ККИ

В этом году освобождено 12 земельных участков, самовольно занятых под размещение летних кафе. Фото: пресс-служба ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейды по летним кафе в городе.

В этом году освобождено 12 земельных участков, самовольно занятых под размещение летних кафе, сообщили в пресс-службе комитета.

Среди нарушителей оказался ряд заведений на улицах Белинского, Рубинштейна, Гороховой, 1-й Никитской и 2-й Советской улицах, Литейном проспекте, в Москательном, Шведском и Мучном переулках, на Набережной канала Грибоедова, в переулке Гривцова. Более 70 элементов благоустройства (выносные столы, стулья, зонты, скамьи) изъято и отправлено на склад временного хранения.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что летние кафе в Петербурге в 2021 году могут появиться на две недели раньше обычного срока. Администрация Петербурга подготовила изменения в правила их работы. По данным комитета имущественных отношений, сейчас у города 615 договоров на размещение летних кафе.