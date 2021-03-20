С 16 апреля: в Петербурге летние кафе начнут работать на две недели раньше

Летние кафе в Петербурге начнут работать с середины апреля. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Летние кафе в Петербурге начнут работать с середины апреля. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге летние заведения смогут открыться уже 16 апреля, хотя ранее им разрешили работать только с 1 мая. Об этом информирует постановление, опубликованное на сайте Смольного.

Летние кафе в Петербурге в 2021 году могут появиться на две недели раньше обычного срока. Администрация Петербурга подготовила изменения в правила их работы.

По данным комитета имущественных отношений, сейчас у города 615 договоров на размещение летних кафе.

Примерно две трети — это точки при стационарных ресторанах, остальные — отдельно стоящие объекты или веранды при нестационарных павильонах общественного питания.

Также в городе летом будет действовать упрощённый порядок для размещения уличной мебели.

Поставить столики при ресторанах можно будет с 10 мая по 15 октября.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, петербургские депутаты решили предложить новые меры по поддержке заведений общепита, которые немало потеряли из-за антиковидных ограничений.