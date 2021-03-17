После насмешки над зимними кафе: депутаты хотят упростить для общепита установку павильонов в Петербурге

Петербургские депутаты решили предложить новые меры по поддержке заведений общепита, которые немало потеряли из-за антиковидных ограничений. После того, как рестораторы не оценили жеста городских властей, разрешивших вынести столики на тротуары зимой, парламентарии предложили упростить порядок установки крытых павильонов.

Как пояснил депутат Денис Четырбок, представляя законопроект в Законодательном собрании Петербурга, в среду, 17 марта, многие предприниматели критиковали городские власти после того, как им разрешили вынести на улицы столики зимой.

Теперь речь идет о крытых павильонах, которые заведения смогут устанавливать на земельных участках рядом с кафе или рестораном. Сам земельный участок при этом должен быть включен схему размещения нестационарных торговых объектов. Договор на размещение такого павильона предприниматели смогут заключать без проведения аукциона.

Изменения Четырбок назвал «экспериментом», который продлится до конца 2023-го года.

«Мы полагаем возможным в рамках эксперимента дать владельцам ресторанов без поведении торгов получать территории земельных участков, которые примыкают к заведениям общепита для обустройства павильонов», — пояснил Четырбок.

Он также добавил: такие павильоны позволят рестораторам увеличить количество посадочных мест, создать дополнительные рабочие места и получить дополнительный доход. Эксперимент, по его словам, продлится до конца 2023-го года, поскольку обустройство павильонов требует немалых вложений и должно успеть окупиться.

Некоторые депутаты при этом высказали мнение о том, что изменение мало может облегчить жизнь рестораторам в центре Петербурга, где размещение таких объектов потребует дополнительных согласований, в том числе со стороны КГИОП.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров назвал разрешение обустраивать зимние кафе в Петербурге «откровенным издевательством». Напомним, что Смольный разрешил рестораторам устанавливать стулья и столики у кафе в период с 25 декабря до 10 января. По сути речь шла о еде навынос – посетители должны были забирать еду и напитки в заведениях, а поглощать их на улице.