В «Галерее» откроют крупнейший пункт вакцинации от COVID-19

В ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте откроют крупнейший в Петербурге прививочный пункт. Ежедневно в пункте смогут вакцинировать тысячу человек.

Об открытии пункта вакцинации в «Галерее» сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, самый крупный прививочный пункт Петербурга решили открыть в рядом с Московским вокзалом не случайно — здесь смогут вакцинироваться не только посетители ТРЦ, но и пассажиры, которые только приехали в город на Неве или собираются его покинуть.

Медики нового пункта вакцинации смогут прививать около 1000 человек в день. Для сравнения, в прививочном пункте в «Невском центре» принимают до 200 желающих вакцинироваться. А недавно открывшийся шатер в парке 300-летия рассчитан только на 50 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торговом центре «Озерки» открылся новый пункт вакцинации.