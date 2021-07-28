В торговом центре «Озерки» открылся новый пункт вакцинации

В Петербурге открыли новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться теперь можно в торговом центре «Озерки».

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, прививочный пункт появился на третьем этаже торгового центра «Озерки» рядом с одноименной станцией метро на проспекте Энгельса. Пункт вакцинации будет работать без выходных с 13 до 19 часов. Записываться на вакцинацию заранее не потребуется, пациентов будут принимать в порядке живой очереди. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

Всего в городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медучреждений и 38 мобильных пунктов. Среди них 108 городских пунктов, шесть федеральных и 32 частных. Также в поликлиниках работают выездные прививочные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прививочный шатер открылся в парке 300-летия Петербурга: фоторепортаж Gazeta.SPb.