В торговом центре «Озерки» открылся новый пункт вакцинации

В торговом центре &#171;Озерки&#187; открылся новый пункт вакцинации
Пункт вакцинации открылся на третьем этаже ТЦ "Озерки". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге открыли новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться теперь можно в торговом центре «Озерки».

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, прививочный пункт появился на третьем этаже торгового центра «Озерки» рядом с одноименной станцией метро на проспекте Энгельса. Пункт вакцинации будет работать без выходных с 13 до 19 часов. Записываться на вакцинацию заранее не потребуется, пациентов будут принимать в порядке живой очереди. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

Всего в городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медучреждений и 38 мобильных пунктов. Среди них 108 городских пунктов, шесть федеральных и 32 частных. Также в поликлиниках работают выездные прививочные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прививочный шатер открылся в парке 300-летия Петербурга: фоторепортаж Gazeta.SPb.

вакцинация от коронавируса новости СПб пункт вакцинации тц озерки


 

Новости партнеров
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Напротив церкви на Ленсовета насмерть сбили женщину
Расселенный дом Бредаля выставили на торги почти за 100 млн рублей
В торговом центре «Озерки» открылся новый пункт вакцинации
Спортсмен попал под машину на перекрестке на Косыгина
В Петербурге задержали напавшего на артиста балета возле «Голубой ...
Братья били ребенка ногами по животу и груди в Выборге
Рабочие нашли снаряд времен войны на Новоизмайловском
Во Всеволожске достроили первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс»