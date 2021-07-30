Ленобласть в субботу накроет дождями и грозами

Ленобласть в субботу накроет дождями и грозами
В Ленобласти в субботу будет непогода. Фото: pixabay

В субботу, 31 июля, в Ленинградской области будет облачная погода. При этом ночью на некоторые районы могут пролиться кратковременные дожди.

К тому же, ненастье может так разыграться, что по области пройдут и ливни, и грозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, ветер ночью будет дуть южный и юго-западный. Днем же он может быть юго-западным и западным умеренным.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +12…+17 градусов. Днем же станет гораздо теплее. Столбики термометров покажут +19…+24 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в пятницу ждут дожди и грозы.

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