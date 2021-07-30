Типичный Петербург: в субботу пройдут дожди и грозы

Типичный Петербург: в субботу пройдут дожди и грозы
Петербуржцев ожидают дожди и грозы. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В субботу, 31 июля, в Петербурге опять ожидается облачная погода. В городе пройдут кратковременные дожди, а местами даже ливни и грозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, ветер будет дуть ночью южный и юго-западный 6-11 метров в секунду. Кроме этого, днем он будет юго-западным и западным 8-13 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +15…+17 градусов. Днем же столбики термометров покажут +21…+23 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться, а днем немного повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 30 июля, в Петербурге вновь ухудшится погода. Спасатели предупредили горожан о грозах, ливнях и шквалистом ветре.

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