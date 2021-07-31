Возродить Павловский музыкальный вокзал как культурный центр России

До Великой Отечественной войны в Павловске находилась конечная станция первой российской железной дороги. Но примечательно не только это — в здании вокзала находился концертный зал, на сцене которого выступали лучшие композиторы, исполнители и артисты XIX и первой половины XX века. Gazeta.SPb расскажет, на чьи концерты приезжала петербургская, а после и ленинградская публика, а также ради какого исполнителя специально переделали площадку.

Родоначальник слова

Знаменитый музыкальный вокзал был построен в Павловском парке в районе Большой звезды в 1938 году. Новое строение стало точной копией Павловского дворца, за исключением того, что оно было деревянным и в 1,5 раза меньше оригинала. А так как станцию изначально задумывали как место притяжения и культурного увеселения дам и господ того времени, здесь появился концертный зал для симфонической музыки и балов, а также ресторан.

Так, в России появилось первое постоянное концертное учреждение, а еще вокзал дал название всем остальным вокзалам, так как в XIX веке «воксалами» называли лишь увеселительные заведения. Одни из первых, кто выступал на новой сцене в 1838 году — хор московских цыган и цыганок под управлением Ильи Соколова. Затем здесь стали выступать великие композиторы, дирижеры и артисты. Например, первые несколько лет зрители наслаждались симфоническим оркестром под управлением Йозефа Германа, в основном в концертном зале играла легкая музыка композиторов классиков и современных авторов.

Иоганн Штраус II

Несколько сезонов в стенах Павловского вокзала отыграл Иоганн Штраус младший. Чтобы добиться этого, по требованию композитора построили специальный зал, поскольку он отказывался выступать на сцене ресторана. Так австрийский король вальса внес свой вклад в преображение здания. Усилия были не напрасными, его концерты пользовались популярностью, маэстро дирижировал в Павловске с 1856 по 1865 года. В последние годы он работал вместе с братьями Йозефом и Эдуардом. Позже Штраус II дважды приезжал в Павловск в качестве гастролера. В то время зрители наслаждались творчеством Бетховена, Моцарта, Россини, Вагнера, Верди и многих других авторов. Популярностью также пользовалась музыка русских композиторов: Глинки, Даргомыжского, Серова, Рубинштейна, Чайковского.

В те годы гостем музыкальных вечеров был и Федор Достоевский, который снимал дачу в Павловске. В своем романе «Идиот» он описывает концерт в Музыкальном вокзале и скандал, где князь Мышкин заступился за честь Настасьи Филипповны.

Культурный комплекс

После Штрауса на смену легкой пришла серьезная музыка. Это происходило в 60-е и 70-е годы. Дирекция царскосельской железной дороги даже пыталась вернуть легкий репертуар, но идея не имела популярности. В 1878 году рядом с вокзалом построили театр и получился целый культурный комплекс, где проводились десятки драматических, оперных и балетных спектаклей. В частности, на сцене выступала прима-балерина Мариинского театра Анна Павлова.

В 80-е года в Музыкальном вокзале сформировали постоянный оркестр на 60 артистов. В это десятилетие дирижерами были Войтех Главач, Альбер Вицентини и Юлиус Лаубе. Предпочтение отдавалось русской, французской и немецкой музыке.

Новые композиторы и запретные сочинения

Следующие два десятилетия у «руля» музыкальной жемчужины Павловска стоял дирижер и скрипач Николай Галкин. Он делал все возможное для пропаганды русской музыки, в том числе современных авторов и артистов. Тогда выступали Ершов, Шаляпин, Ментер, Сапельников, Вержбилович и другие.

В начале XX века дирижеры неоднократно менялись, в стенах вокзала чаще звучала музыка французских и чешских авторов. Можно было услышать и запретные композиции. Так, несмотря на запреты дирекции, здесь звучали сочинения Римского-Корсакова.

В 1912 году, когда дирижером стал Александр Асланов, свой 1-й концерт для фортепиано с оркестром на сцене музыкального вокзала исполнил Сергей Прокофьев. В 1913 году состоялся его второй концерт.

Рабочие и музыка

Трагические события 1917 года не остановили музыку в Павловском вокзале. Летом там впервые прошли концерты под эгидой павловских Советов рабочих и крестьянских депутатов. А в декабре того же года было решено объединить павловский симфонический и придворный оркестры. Так появился Первый Большой симфонический оркестр, который в 20-е годы сменил название на «Оркестр государственной академической филармонии». В те годы им управлял Александр Глазунов и ряд других дирижёров.

Затишье

В середине 20-х годов XX столетия ходили слухи о закрытии Музыкальных вечеров на Павловском вокзале, так как мероприятия эти сочли убыточными. Но в конечном счете было решено, что культурное просвещение редко приносит прибыль, а современная дирекция слишком увлеклась хозрасчетами.

Таким образом, вокзал не закрыли и в августе 1926 года артисты Академического театра оперы и балета Павловская, Бочаров, Давыдова, Куклин выступили в опере «Паяцы», отрывках из «Кармен» и «Пиковой дамы» и оперетте «Елена прекрасная». В 1927 году и в нескольких последующих сезонах симфонических оркестров не было, хотя они были анонсированы в газете «Красная звезда».

В начале 30-х на сцене вокзала выступала азербайджанская оперная певица Фатьма Мухтарова. Позже концертное бюро Ленинграда пользовалось вокзалом для организации эстрадных концертов, например, на «День сирени» или для ночного гуляния «Костер».

Последний этап жизни

Новая концертно-симфоническая жизнь здесь проходила с 1936 по 1941 года. Тогда музыкальный вокзал перешел в ведение Управления дворцами и парками Ленсовета. Постоянных дирижеров тогда не было, работали с местными и приглашенными маэстро. Музыкальные вечера состояли из эстрадных, вокально-инструментальных концертов и опереточных спектаклей.

Так жил вокзал до 22 июня 41-го. Только война остановила музыку в этих стенах. И в 1944 году, когда немцы отступали, то разгромили весь дворцово-парковый ансамбль Павловска, в том числе и его музыкальную жемчужину.

В послевоенные годы постепенно удалось восстановить почти все, но вокзал так и остался в числе утерянных культурных ценностей. Сейчас все чаще поднимается вопрос о воссоздании знаменитого здания, особенно в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.