COVID отменил осенний праздник фонтанов в «Петергофе»

COVID отменил осенний праздник фонтанов в «Петергофе»
Осенний праздник фонтанов в «Петергофе» отменили из-за коронавируса. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Государственный музей-заповедник «Петергоф» заявил, что осенний праздник фонтанов в 2021 году не состоится.

Данное решение пришлось принять в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом 2 августа сообщили на официальном сайте музея.

«Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на «закрытие фонтанов» – остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника», – отмечается в публикации.

Сообщают, что фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме вплоть до 17 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Эрмитаж в Петергофе отреставрируют за 43,3 млн рублей. Смольный ищет реставраторов для музея в Нижнем парке Петергофа.

ГМЗ "Петергоф" коронавирус новости СПб осенний праздник фонтанов


 

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