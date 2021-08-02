COVID отменил осенний праздник фонтанов в «Петергофе»

Государственный музей-заповедник «Петергоф» заявил, что осенний праздник фонтанов в 2021 году не состоится.

Данное решение пришлось принять в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом 2 августа сообщили на официальном сайте музея.

«Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на «закрытие фонтанов» – остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника», – отмечается в публикации.

Сообщают, что фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме вплоть до 17 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Эрмитаж в Петергофе отреставрируют за 43,3 млн рублей. Смольный ищет реставраторов для музея в Нижнем парке Петергофа.