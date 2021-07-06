Эрмитаж в Петергофе отреставрируют за 43,3 млн рублей

Эрмитаж в Петергофе отреставрируют за 43,3 млн рублей
При Николае I воду в ров перестали подавать, но влага не перестала скапливаться в здании. Фото: https://peterhofmuseum.ru

Смольный ищет реставраторов для Эрмитажа в Нижнем парке Петергофа.

Работникам надо будет отремонтировать цоколь, стилобат и конструкции рва вокруг здания. Оно построено в 20-х годах XVIII века. Здание чуть ли сразу стало страдать от влажности. Об этом сообщает портал госзакупок.

Петр I распорядился окружить дом рвом с водой, отчего стены здания регулярно сползали из-за плохой гидроизоляции. А из-за наводнений в подвале часто была вода.

При Николае I воду в ров перестали подавать, но влага не перестала скапливаться в здании. Это рушило его конструкцию: проседал фундамент, в стенах и цоколе появлялись трещины.

В СССР и России проводилась реставрация, однако решить все проблемы Эрмитажа не удавалось.

Четыре года назад павильон подготовил проект реставрации за 2,8 млн рублей.

Закончить работы нужно не позднее, чем через два года. Заявки принимаются до 28 июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание «Росгеологии» на Васильевском острове готовы продать за полмиллиарда рублей.

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