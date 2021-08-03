Ольга Бузова заплатила за новые зубы отца миллион рублей

Мужчине установили импланты.

Певица Ольга Бузова потратила миллион рублей на операцию для своего 57-летнего отца. Мужчине установили импланты. Об этом пишет «Стархит».

Известно, что операцию делали в одной из столичных клиник. На новых фотографиях Игоря видна ослепительная белая улыбка – словно у голливудской звезды. Напоминаем, что одно время Бузов был военнослужащим, а в последнее время отвечает за IT в команде Ольги. Между Игорем и Ольгой довольно теплые отношения – отец поддерживает дочь в социальных сетях и даже общается с ее поклонниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МХАТ заверили, что нет никакого бойкота актеров из-за Бузовой. Театр не планирует прекращать сотрудничество с певицей.