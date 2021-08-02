В МХАТ заверили, что нет никакого бойкота актеров из-за Бузовой

В МХАТ заверили, что нет никакого бойкота актеров из-за Бузовой
Ольга Бузова сыграла в спектакле "Чудесный грузин". Фото: скриншот Instagram

Театр не планирует прекращать сотрудничество с певицей.

В МХАТ им. Горького заверили, что артисты труппы не объявляли бойкот певице Ольгу Бузовой и руководству театра. Это – слухи, не имеющие под собой основания, заявили в учреждении, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь МХАТ им. Горького Виктория Мусина-Пушкина заявила, что ни о каком бойкоте в театре не знают. Она хочет услышать имя человека, который распространяет информацию и уверяет, что намерен уйти из МХАТ из-за Бузовой.

Напоминаем, что СМИ писали, будто трупу не устраивало, что Бузовой за участие в «Чудесном грузине» заплатили больше, чем остальным артистам. Актеры якобы возмутились и заявили, что готовы искать для себя новое место работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МХАТ переносит показ спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой.

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