МХАТ переносит показ спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой

МХАТ переносит показ спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой
Ольга Бузова сыграла в спектакле "Чудесный грузин". Фото: скриншот Instagram

Спектакль не состоится в сентябре из-за выборов в Госдуму.

В МХАТе им. М. Горького заявили о переносе спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой. Постановку нельзя будет посмотреть ни в сентябре, ни в октябре из-за выборов в Госдуму. Дальнейшая судьба спектакля на данный момент не разглашается. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что «Чудесный грузин» был запланирован на 17 и 18 сентября. За участие в постановке Бузова должна была заработать 234 тысячи рублей.

«Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками»,

— сказал писатель Захар Прилепин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов призвал бойкотировать спектакли Бузовой во МХАТе. Политик считает появление Бузовой в театре оскорблением искусства. Однако не все подписчики оказались солидарны с депутатом.

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