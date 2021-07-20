Милонов призвал бойкотировать спектакли Бузовой во МХАТе

Милонов призвал бойкотировать спектакли Бузовой во МХАТе
Виталий Милонов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не покупать билеты на спектакли с участием певицы Ольги Бузовой во МХАТ им. Горького.

— Прошла информация, что Бузова не только сыграет ещё в двух спектаклях про Сталина уже этой осенью, но и примет участие в гастрольном туре в Петербурге, билеты на который будут закупаться Комитетом по культуре централизовано, — написал он в Instagram.

Политик считает появление Бузовой в театре оскорблением искусства. Однако не все подписчики оказались солидарны с депутатом.

«Успокойтесь вы уже! Люди сами выберут пойти или не пойти на спектакль», — пишет один из них.

Накануне стало известно, что певица Ольга Бузова снова выступит на сцене МХАТа – в новом театральном сезоне артистка дважды сыграет шпионку в спектакле про Сталина. Звезду на сцене МХАТа можно будет увидеть в сентябре 2021 года. Соответствующий контракт уже подписан между Бузовой и представителями театра. Известно, что за свою работу певица получит 324 тысячи рублей – столько же, сколько летом.

Многих возмутило приглашение Бузовой на сцену МХАТа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что худрук МХАТа остался доволен результатами сотрудничества с Бузовой.

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