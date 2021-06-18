Худрук МХАТа остался доволен результатами сотрудничества с Бузовой

Худрук МХАТа остался доволен результатами сотрудничества с Бузовой
Ольга Бузова сыграла в спектакле "Чудесный грузин". Фото: скриншот Instagram

Он считает, что эксперимент вышел удачным.

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал о своих впечатлениях от спектакля «Чудесный грузин», в котором приняла участие певица Ольга Бузова. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что эксперимент выдался удачным и Бояков ни о чем не жалеет. Худрук подчеркнул, что зрители остались в восторге – была стоячая овация после каждого из двух спектаклей, что говорит о многом. Он добавил, что приглашение медийных личностей – не является для театра самоцелью.

«Это естественный момент, конечно, никто нам не запретит снова об этом подумать тогда, когда мы этого захотим»,

— ответил Бояков.

Напоминаем, что многих возмутило приглашение Бузовой на сцену МХАТа, так как люди решили, что она для этого недостаточно талантливая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова за участие в спектакле заработала в четыре раза больше Ахеджаковой.

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