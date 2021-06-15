Бузова за участие в спектакле заработала в четыре раза больше Ахеджаковой

Певица за два дня заработала 446 тысяч рублей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова за два дня участия в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТе имени Горького заработала 446 тысяч рублей. Это – четыре гонорара народной артистки Лии Ахеджаковой. Она за выступление в Театре наций получает 30 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных госзакупок.

При этом есть актеры, которые зарабатывают больше Бузовой. Среди них, например, Чулпан Хаматова и актер Григорий Антипенко. Напоминаем, что участие певицы в спектакле вызвало большие споры в обществе и среди театральных деятелей. Сама Бузова уверена, что ее судят люди, которые ни разу не видели ее на сцене и не знают, о чем говорят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссер Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой.