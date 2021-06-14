Режиссер Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой

Он отметил, что его детский мюзикл больше нельзя будет посмотреть в именитом театре.
Режиссер Антон Адасинский заявил, что больше не сотрудничает с МХАТ имени Горького. Такое решение он принял после спектакля с участием певицы Ольги Бузовой. Об этом пишет РИА Новости.
Режиссер отметил, что больше детский мюзикл «Золото» нельзя будет посмотреть на сцене именитого театра. Адасинский остался недоволен тем, что МХАТ сотрудничает с Бузовой. Также ему не понравилось, что в театре делают постановки, связанные со Сталиным, из-за которого пострадали члены его семьи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Губерниев извинился перед Бузовой после ее слез в прямом эфире. Комментатор заверил, что не хотел обидеть артистку.