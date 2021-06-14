Губерниев извинился перед Бузовой после ее слез в прямом эфире

Комментатор заверил, что не хотел обидеть артистку.

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с участием певицы Ольги Бузовой. Своим мнением о сложившейся ситуации он поделился в своём Telegram-канале.

Он отметил, что не хотел обижать артистку и тем более доводить ее до слез. Губерниев принес свои извинения и оправдался.

«Надеялся на иронию от гостьи, а теперь уже и актрисы театра! Совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у гостьи эфира!»

— написал Губерниев.

Напоминаем, что комментатор спросил у Бузовой, пьет ли она коньяк по утрам. Вопрос задел певицу, которую часто обвиняют в алкоголизме. Она отметила, что ей нельзя пить после операции и расплакалась. Бузова добавила, что Губерниев постоянно оскорбляет ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире.