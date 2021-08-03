Кудрин объяснил, как снизить уровень бедности в России в два раза

Адресная помощь нуждающимся семьям позволит снизить уровень бедности в России вдвое в сжатые сроки. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, для реализации данной цели понадобится несколько сот миллиардов рублей. И добавил, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры

Как сообщил РБК, Кудрин подчеркнул, что при таком раскладе количество малообеспеченных снизится в два раза. По мнению главы, государство выбрало интересный путь и на примере схемы выдачи средств на детей от трех до семи лет в расчете на одно чадо можно перейти и к более старшему возрасту.

По официальным данным процент населения, в 2020 году уровень бедности в России составил 12,1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со 2 августа петербуржцам, как и другим жителям России, начинают выплачивать пособия на школьников. Для подготовки к новому учебному году семьи получают по десять тысяч рублей.