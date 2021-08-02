Как петербуржцам получить выплаты на школьников: инструкция

Как петербуржцам получить выплаты на школьников: инструкция
Семьи получат выплаты для подготовки детей к школе. Фото: Pixabay.com

С понедельника, 2 августа, петербуржцам, как и другим жителям России, начинают выплачивать пособия на школьников. Для подготовки к новому учебному году семьи получают по десять тысяч рублей. Если вы еще не успели оформить пособие, рассказываем, как это сделать.

Кто сможет получить выплату?

Фото: esia.gosuslugi.ru

По 10 тысяч рублей единовременно будет выплачиваться на каждого школьника. Выплаты получат семьи, в которых растут более 20 миллионов ребят.

На помощь смогут рассчитывать семьи с детьми, которым шесть лет исполнится не позже 1 сентября этого года. Кроме того, деньги получат люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они заканчивают школу позже в связи с особенностями здоровья.

Как получить?

Фото: esia.gosuslugi.ru

Осталось не так много времени, чтобы подать заявление. Сделать это можно до 1 ноября этого года. Очно передать документы можно через любую клиентскую службу Пенсионного фонда.

Проще всего подать документы можно онлайн через портал «Госуслуги». На главной странице портала размещена вкладка «К началу учебного года».

В анкете будет необходимо указать персональные данные, в том числе номер СНИЛС и данные паспорта. Кроме того, нужно предоставить информацию о детях, на которых вы хотите получить выплату, и реквизиты, по которым перечислят средства.

Отметим, что сегодня на социальную поддержку могут рассчитывать малообеспеченные семьи с детьми в возрасте до 17 лет.

Прежде сообщалось также о том, что в этом году власти выделят 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям. Средства получат родители, у которых появился третий ребенок. Они будут получать помощь, пока детям не исполнится три года. Размер пособия в разных субъектах отличается и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

Ранее в Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей.

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