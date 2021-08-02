В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей

Замглавы Министерства труда Ольга Баталина рассказала, что выплату 250 тысяч рублей россияне могут получить, если решат открыть свое дело.

Эти деньги государство выделит как начальный капитал.

Соцконтракт можно получить после того, как напишешь заявление в соцзащиту. Семья может претендовать на эту сумму, если ее доходы ниже МРОТ. Об этом сообщает «Российская газета».

Финансы можно получить в рамках программы соцконтракта, например, на создание своей парикмахерской, кондитерской или мастерской.

Договор можно заключить даже для развития своего подсобного хозяйства. Здесь могут выплатить 100 тысяч рублей. На них можно будет купить спецтехнику, животных. При этом не нужно будет регистрироваться как самозанятому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов.