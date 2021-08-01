Более 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Чтобы избежать проблем на границе заемщику нужно примерно за две недели до выезда проверить, есть ли он в базе исполнительных производств. Фото: pixabay

Чтобы избежать проблем на границе заемщику нужно примерно за две недели до выезда проверить, есть ли он в базе исполнительных производств. Фото: pixabay

Число потенциально невыездных из-за больших просроченных задолженностей достигло 7,2 миллиона, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, речь идет о гражданах, которые просрочили задолженность более чем на 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. Если кредитор получит судебное решение по этим долгам, то каждому шестому заемщику ограничат зарубежные поездки. Об этом пишет РИА Новости.

Чтобы избежать проблем на границе заемщику нужно примерно за две недели до выезда проверить, есть ли он в базе исполнительных производств. Это можно сделать, указав на сайте Федеральной службы судебных приставов свои фамилию, имя и отчество.

Если ответ положительный, то необходимо полностью погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 дней, пока данные будут внесены в базу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев заплатил 600 тысяч долга, чтобы уехать в командировку.