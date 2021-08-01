Более 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Более 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Чтобы избежать проблем на границе заемщику нужно примерно за две недели до выезда проверить, есть ли он в базе исполнительных производств. Фото: pixabay

Число потенциально невыездных из-за больших просроченных задолженностей достигло 7,2 миллиона, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, речь идет о гражданах, которые просрочили задолженность более чем на 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. Если кредитор получит судебное решение по этим долгам, то каждому шестому заемщику ограничат зарубежные поездки. Об этом пишет РИА Новости.

Чтобы избежать проблем на границе заемщику нужно примерно за две недели до выезда проверить, есть ли он в базе исполнительных производств. Это можно сделать, указав на сайте Федеральной службы судебных приставов свои фамилию, имя и отчество.

Если ответ положительный, то необходимо полностью погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 дней, пока данные будут внесены в базу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев заплатил 600 тысяч долга, чтобы уехать в командировку.

долги невыездные судебные приставы


 

Новости партнеров
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский
Обследование на коронавирус в Петербурге прошли еще 32 тысячи человек
Более 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Петербургский июль стал вторым среди самых жарких в истории
Петербуржцы ночевали в отелях ОАЭ из-за задержки рейса на 12 часов
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и ветра
Из-за циклона в Петербурге 1 августа прольются ливни
Утренние пробки в Петербурге составили 1 балл