Петербуржцев заплатил 600 тысяч долга, чтобы уехать в командировку

Мужчина долгое время не платил за коммунальные услуги.

Житель Санкт-Петербурга долгое время не платил за коммунальные услуги, но пришлось, чтобы уехать в командировку в другую страну. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Известно, что мужчина задолжал 600 тысяч рублей, так как не платил за коммунальные услуги с 2012 года. Передумал он только тогда, когда ему запретили покидать страну, а также наложили запрет регистрационных действий в отношении двух автомобилей.

На данный момент 120 тысяч жителей Санкт-Петербурга не могут покинуть пределы Российской Федерации из-за неисполненных долговых обязательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Сланцев вернул крупный долг по алиментам, лишь бы не лишаться прав.