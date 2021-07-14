Житель Сланцев вернул крупный долг по алиментам, лишь бы не лишаться прав

Мужчине не хотелось бы ходить пешком, поэтому он нашел средства, чтобы рассчитаться с детьми.

В Ленинградской области судебные приставы принудили мужчину расплатиться с детьми. После того, как гражданин чуть не лишился прав, он нашел средства и рассчитался с долгами. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

Известно, мужчина задолжал более 348 тысяч рублей. Долгое время он избегал этой ответственности – удавалось это до тех пор, пока ему не пригрозили лишением водительских прав. Мужчине не хотелось ходить пешком, поэтому он в скором времени погасил задолженность по алиментам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты.