Житель Сланцев вернул крупный долг по алиментам, лишь бы не лишаться прав

Житель Сланцев вернул крупный долг по алиментам, лишь бы не лишаться прав
Мужчина заплатил алименты. Фото: pixabay.com

Мужчине не хотелось бы ходить пешком, поэтому он нашел средства, чтобы рассчитаться с детьми.

В Ленинградской области судебные приставы принудили мужчину расплатиться с детьми. После того, как гражданин чуть не лишился прав, он нашел средства и рассчитался с долгами. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

Известно, мужчина задолжал более 348 тысяч рублей. Долгое время он избегал этой ответственности – удавалось это до тех пор, пока ему не пригрозили лишением водительских прав. Мужчине не хотелось ходить пешком, поэтому он в скором времени погасил задолженность по алиментам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты.

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