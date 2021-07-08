Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты

Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты
Мамаева и футболист развелись. Фото: скриншот Instagram

Футболист усыновлял мальчик, но так и не оформил это официально.

Алана Мамаева рассказала об отказе экс-супруга Павла Мамаева от сына Алекса. Мальчик не был родным сыном футболиста. Подробностями блогер поделилась в Instagram-аккаунте.

Алана написала, что Мамаев усыновил ее сына от первого брака и обещал никогда не бросать мальчика. В суде футболист отказался от своих слов и заявил, что у него только один ребенок – родная дочь Алиса Мамаева.

«Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого он держал за руку и обещал всегда быть его папой…»

– написала Мамаева в сториз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алана и Павел Мамаев официально развелись после восьми лет брака.

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