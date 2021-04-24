Алана и Павел Мамаев официально развелись после восьми лет брака

Алана и Павел Мамаев официально развелись после восьми лет брака
Алана Мамаева рассказала на своей странице в Instagram, что уличила мужа в измене. Фото: скриншот Instagram

В отношениях у них родилась дочь Алиса.

Модель Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев официально развелись решением суда города Ростова-на-Дону. Об этом пишет «СтарХит».

Судебное заседание по делу состоялось 23 апреля. Источники уверяют, что вопросы, связанные с имуществом и алиментами, будут урегулированы мирным путем.

Алана в марте 2021 года обвиняла супруга в изменах с испанской моделью Гарсией Морено, когда был на сборах в Марбелье. Спустя некоторое время женщина угодила в больницу из-за отправления таблетки, а затем объявила о разводе. Она уверяла, что не будет претендовать на деньги Мамаева, а также позволит ему общаться с дочкой столько, сколько он пожелает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жене Мамаева пригрозили тремя годами тюрьмы за угрозы убийством его «любовнице».

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