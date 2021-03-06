Жене Мамаева пригрозили тремя годами тюрьмы за угрозы убийством его «любовнице»

Алана Мамаева рассказала на своей странице в Instagram, что уличила мужа в измене. Фото: скриншот Instagram

Алана Мамаева рассказала на своей странице в Instagram, что уличила мужа в измене. Фото: скриншот Instagram

Тереза Буэйес, адвокат предполагаемой любовницы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об угрозах смертью, поступающих ее подзащитной от жены футболиста Аланы Мамаевой.

По словам юриста, ее клиент Ирен Гарсия Морено собирается подать в суд на Мамаеву. Она также заявила о намерении добиться для нее наказания в виде тюремного заключения.

Как сообщил Sport24, сейчас адвокат Ирен собирает информацию для подачи иска в суд. Начать они планируют с иска в Испании.

Напомним, 2 марта Мамаева рассказала в своем Instagram-аккаунте, что уличила супруга в измене. Она заявила, что муж изменил ей с 29-летней испанской моделью, находясь на сборах с «Ростовом» в Марбелье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жену Мамаева госпитализировали без сознания после измены мужа.