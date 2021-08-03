На Басковом переулке жители дома не дадут в обиду исторические окна

Парадные Северной столицы всегда восхищали жителей и гостей Петербурга.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в доходном доме в Басковом переулке все еще сохранились родные исторические окна с фурнитурой, двери, метлахская плитка, лепнина.

Конечно, капитальный ремонт фасада может изменить облик исторического здания.

Дом в Басковом переулке возвели в начале прошлого века. Перила, находящиеся в здании, были еще при первом владельце. Им был купец Михаил Захаров. Их никогда не ремонтировали. Только многократно красили.

Помимо этого, в парадной сохранились окна. Однако стекла разбили еще в годы войны, но вот рамы из лиственницы сохранились.

Фасад дома решили отреставрировать. Это реставрация — первая за сто лет. Фонд капремонта решил заменить старинные рамы на современный стеклопакет. Одно окно на втором этаже жители дома спасти не смогли. Теперь же горожане борются за оставшиеся.

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