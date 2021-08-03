На Басковом переулке жители дома не дадут в обиду исторические окна

На Басковом переулке жители дома не дадут в обиду исторические окна
В доме на Басковом переулке хотят поменять окна. Фото: Google Maps

Парадные Северной столицы всегда восхищали жителей и гостей Петербурга.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в доходном доме в Басковом переулке все еще сохранились родные исторические окна с фурнитурой, двери, метлахская плитка, лепнина.

Конечно, капитальный ремонт фасада может изменить облик исторического здания.

Дом в Басковом переулке возвели в начале прошлого века. Перила, находящиеся в здании, были еще при первом владельце. Им был купец Михаил Захаров. Их никогда не ремонтировали. Только многократно красили.

Помимо этого, в парадной сохранились окна. Однако стекла разбили еще в годы войны, но вот рамы из лиственницы сохранились.

Фасад дома решили отреставрировать. Это реставрация — первая за сто лет. Фонд капремонта решил заменить старинные рамы на современный стеклопакет. Одно окно на втором этаже жители дома спасти не смогли. Теперь же горожане борются за оставшиеся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Газпром» сделает из доходного дома на Фурштатской элитные апартаменты.

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