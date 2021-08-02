«Газпром» сделает из доходного дома на Фурштатской элитные апартаменты

«Газпром» сделает из доходного дома на Фурштатской элитные апартаменты
Доходный дом на Фурштатской станет апартаментами. Фото: Google Maps

Реконструировать здание в Петербурге на улице Фурштатская дом 60 взялась «дочка» «Газпрома».

Так, в Центральном районе города начнется обновление доходного дома. Им займется ООО «Газэнергопром Девелопмент», пишет «Деловой Петербург».

Согласно информации ЕГРЮЛ, здание на Фурштатской является собственностью компании с 2019 года.

Известно, что доходный дом Николая Спиридонова — это объект культурного наследия регионального значения. Постройка была возведена в начале ХХ века.

Площадь здания составляет около шести тысяч квадратных метров, однако теперь здесь смогут одновременно проживать лишь пять человек.

Первый этаж планируется отдать под зону приема гостей, третий же станет переговорной и местом приема делегаций, а шестой и седьмой спортивный залом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дом Николаи на Колокольной стал памятником регионального значения.

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