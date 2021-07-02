Дом Николаи на Колокольной стал памятником регионального значения

Дом Николаи на Колокольной стал памятником регионального значения
В Петербурге дому Николаи присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Фото: КГИОП

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров решил, что «Дом Ш. Николаи» будет включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.

Дом, находящийся по улице Колокольная дома 13 лит. А стал памятником регионального значения.

Отмечается, что здание возвели в 1851 году. Проект принадлежал архитектору Карлу Густаву Альштрему. Дом строился для жены столярного мастера Шарлотты Николаи. Затем же семья Николаи владела домом и участком со всеми строениями вплоть до 1870-х годов.

Когда случилась революция 1917 года, то в доме и дворовых флигелях были частично сделаны коммунальные квартиры.

В данный момент здание является жилым.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что жилой доходный дом Кракау стал памятником истории и архитектуры.

Дом Николаи колокольная улица новости СПб объект культурного наследия


 

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