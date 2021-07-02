Дом Николаи на Колокольной стал памятником регионального значения

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров решил, что «Дом Ш. Николаи» будет включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.
Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.
Дом, находящийся по улице Колокольная дома 13 лит. А стал памятником регионального значения.
Отмечается, что здание возвели в 1851 году. Проект принадлежал архитектору Карлу Густаву Альштрему. Дом строился для жены столярного мастера Шарлотты Николаи. Затем же семья Николаи владела домом и участком со всеми строениями вплоть до 1870-х годов.
Когда случилась революция 1917 года, то в доме и дворовых флигелях были частично сделаны коммунальные квартиры.
В данный момент здание является жилым.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что жилой доходный дом Кракау стал памятником истории и архитектуры.