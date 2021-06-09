Жилой доходный дом Кракау стал памятником истории и архитектуры

Доходный дом Кракау. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Доходный дом Кракау. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

В Петербурге доходный дом российского архитектора А. И.Кракау на Васильевском острове получил статус памятника.

Как сообщается в КГИОП, доходный дом, который создал архитектор из России Кракау на Васильевском острове, сумел сохранить свой исторический облик.

Данный дом Кракау находится на 8-й линии Васильевского острова. Теперь его признали памятником истории и архитектуры.

Известно, что здание находится в едином государственном реестре как объект культурного наследия регионального значения. В данный момент дом остается жилым. При этом в его дворовых флигелях расположились организации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа Mercury просит определить здание универмага Дом ленинградской торговли в Северной столице как объект культурного наследия федерального значения. Об этом сообщается в сведениях ООО «Меркури», операционной компании ДЛТ.