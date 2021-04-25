Владелец ЦУМа хочет сделать ДЛТ в Петербурге объектом культурного наследия федерального значения

Группа Mercury просит определить здание универмага Дом ленинградской торговли в Северной столице как объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщается в сведениях ООО «Меркури», операционной компании ДЛТ.

Известно, что признание ДЛТ объектом культурного наследия федерального значения позволит покрыть некоторые траты на поддержание здания.

Mercury, которая реализует исключительно брендовые товары, в конце прошлого года отправила в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры документ. Группа просит поменять статус здания и сделать его объектом культурного наследия уже не регионального, а федерального значения.

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