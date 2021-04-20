Шестиэтажный офис Росимущества на Лиговском проспекте купили вместе с НИИ «ТЕСТ» за 179 млн рублей

В понедельник, 19 апреля, на торгах, проводимых на площадке Российского аукционного дома (РАД), продали шестиэтажное здание на Лиговском проспекте, где размещался подконтрольный Росимуществу АО «Научно-исследовательский институт «Тест».

Новый владелец, частное лицо, приобрел не только постройку, но и 100% акций учреждения. В планах переформатировать здание — скорее всего, в нем появится гостиница. Общая площадь проданного участка составляет 6,1 тысячу квадратных метров. 4,2 тысячи «квадратов» — здание, еще 1,9 тысяч — прилегающая территория.

Напомним, что в ведении Росимущества дом перешёл в 2013 году, а до этого времени находился во владении Минцифры. За прошлый год последние владельцы исторической постройки заработали 13 миллионов рублей.

Власти Северной столицы активно выставляют на продажу старинные объекты. Так, одним из следующих аукционных лотов станет здание на Английской набережной, где находится Всероссийское общество глухих. Условия продажи, а также будущая судьба общества, пока остаются неизвестными. Однако пока для размещения объединения не найдут замену, искать нового владельца для особняка не станут.

А на сайте бесплатных объявлений «Авито» в начале апреля был выставлен на продажу еще один объект культурного наследия: особняк князя И. Ф. Паскевича-Эриванского, построенный в 1850-х годах. Дворец с роскошными интерьерами, расположенный на Английской набережной, готовы отдать за 1,25 миллиарда рублей.

Зданию уже пытались найти нового владельца восемь лет назад, но безуспешно. Площадь объекта составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Среди помещений есть, в том числе, сауна и курительная комната. В 1990-х во дворце располагался Московский индустриальный банк, но он был выселен прокуратурой из-за неправильно заключённого договора. С тех пор применения уникальной постройке так и не нашлось.

Еще один исторически значимый «лот» находится под Гатчиной. Объявление о продаже усадьбы Елисеевых в деревне Белогорка под Гатчиной появилось на «Авито». За объект, нуждающийся в серьезной реставрации, владельцы просят 140 млн рублей.

Добавим, что здание с 2009 года принадлежит частным лицам. Владельцы пытались привести дом в порядок, чтобы затем превратить его в гостиницу, но работы остановились из-за разногласий с районной администрацией — власти отказались изменить статус земли, на которой находится замок. В нынешнем объявлении при этом подчеркивается, что первостепенная задача — сохранить уникальную постройку.